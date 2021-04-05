МОЗ обіцяє вакцину з Південної Кореї для другої дози вже щепленим проти COVID

Міністерство охорони здоров'я обіцяє наявність вакцини AstraZeneca для другого щеплення всім, хто щепився першою дозою індійського препарату.

МОЗ повідомило, що чекає від COVAX 360 тисяч доз такої вакцини з Південної Кореї.

"МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився першою дозою, буде в достатній кількості та доступною", - йдеться на сторінці міністетства у Фейсбук.

МОЗ збільшив інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів, пише УП. Відповідно, щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19 повинно розпочатись не раніше ніж в середині травня для осіб, які були щеплені в Україні першими.

Україна очікує в квітні на отримання у межах глобальної ініціативи COVAX 360 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яку також виробляють за ліцензією AstraZeneca у Південній Кореї.

Як відомо, уряд Індії тимчасово призупинив експорт вакцини AstraZeneca/Covishield, щоб задовольнити внутрішній попит". Чи можна колоти другу дозу вакцини проти COVID-19 від іншого виробника?

Усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, які, зокрема, використовує Україна, є взаємозамінними незалежно від країни виробництва.

Тобто людям, яким зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, яку виготовив індійський Інститут сироватки крові, можна робити другий укол вакциною AstraZeneca, яку виробили на інших майданчиках.

Такі рекомендації Міністерству охорони здоров'я України надала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), повідомили у Кабінеті міністрів України.