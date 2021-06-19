МОЗ розпочало підготовку до ймовірного сплеску захворюваності на COVID-19 - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України розпочало підготовку до ймовірнго сплеску захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 в осінньо-зимовий період.

Про це глава МОЗ Віктор Ляшко розповів 18 червня, повідомляє "Інтерфакс- Україна".

"Ми вже розпочали підготовку, ми розуміємо рівні можливого спалаху в осінньо-зимовий період, тому працюємо над тим, щоб забезпечити базові лікарні централізованим киснем у тих обсягах, які використовували найбільш завантажені лікарні", - розповів він.

Ляшко говорив, що потенційно загроза нового спалаху є, "тому розслаблятися не час".

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Усього від початку епідемії в Україні COVID-19 підтвердили у 2,23 млн осіб, померло майже 52 тис. українців, видужало 2,15 млн хворих.

За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, Україна увійшла в "зелену" зону захворюваності на COVID-19 за критеріями ЄС.

До 31 серпня у країні діятиме адаптивний карантин. У громадському транспорті, під час масових заходів та у приміщеннях всі учасники мають дотримуватися маскового режиму. Роботу громадського харчування, розважальних закладів, кінотеатрів дозволено за умови носіння масок і забезпечення засобами індивідуального захисту працівників.