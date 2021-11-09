МОЗ розширило перелік професій, обов'язкових для щеплення проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

В Україні до освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, які підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, додаються співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83.

Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.

Працівники зазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.