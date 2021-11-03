МОЗ: у лікарнях розгорнули понад 74 тисячі ліжок, 95% - із киснем

В Україні під лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою виділено понад 74 тис. ліжок, 95% з них забезпечені киснепостачанням.

Як передає Укрінформ, про це під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування сказав перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

"Зараз в Україні виділено 74 162 ліжка для лікування хворих на COVID-19, з них 95% - це ліжок із киснем, 70 228 ліжок забезпечені можливістю проводити кисневу терапію. Пацієнтами, які потребують киснетерапії, наразі зайнято 57% ліжок із киснем", - сказав Комаріда.

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Він додав, що протягом останнього місяця Україна витримує мінімальний резерв у 20-30 тисяч вільних ліжок із киснем. Із 1 серпня МОЗ додатково ввело 35 тисяч 479 ліжок під госпіталізацію хворих на коронавірус. За жовтень було введено 30 828 ліжок.

"Така кількість введених ліжок - ще не межа медичної системи. У пікові навантаження весняної хвилі в Україні було виділено більше ніж 80 тисяч ковідних ліжок", зауважив Комаріда.

Комаріда нагадав, що наразі 35 підприємств в Україні випускають до 400 тон рідкого кисню на добу. Уряд виділив майже 400 млн грн субвенції на забезепчення киснепостачання. Всього в 2021 році на киснепостачання виділено 1 млрд 148 млн грн.