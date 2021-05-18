МОЗ відзвітувало про безпеку вакцин проти COVID-19

Департамент фармаконагляду експертного центру МОЗ оприлюднив звіт про результати спостереження за безпекою вакцин проти COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Державного експертного центру МОЗ.

Від початку кампанії вакцинації проти COVID-19 в Україні до Державного експертного центру надійшли 1366 карт-повідомлень про ускладнення після щеплень. З них: 1090 випадків після введених 483669 доз вакцини CoviShield, 13 після 80409 доз вакцини CoronaVac, 12 - після 56129 доз Comirnaty (Pfizer), 251 - після 319953 доз AstraZeneca.

Найчастішими ускладненнями після вакцинації є "грипоподібний стан", - підвищена температура, слабкість, набряки і т.д. - 65,5% усіх випадків; розлади опорно-рухового апарату - 10,6%; неврологічні розлади - 11,4%. Частка випадків тромбоциту серед усіх випадків ускладнень після вакцинації не перевищує 0,31%.

"Відповідно до оновлених даних, користь у захисті від коронавірусної хвороби після кожної з чотирьох зареєстрованих в Україні вакцин значно перевищує можливі ризики. Імунізація - надійний спосіб зберегти своє здоров'я та здоров'я рідних ", - наголосили представники Державного експертного центру.Що відомо 63% українців готові зробити щеплення проти коронавірусу, якщо матимуть таку можливість.

Україна належить до країн із високим ризиком затяжного формування колективного імунітету і може набути його лише у 2023 році. Це пов'язано з дефіцитом вакцин і низькими темпами вакцинації.

16 квітня до України прибуло 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech у межах програми поставок глобальної ініціативи вакцинації COVAХ.

За даними МОЗ, в Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca для першої дози. Тим часом в Україні з 9 травня почнуть щепити населення другою дозою вакцин, які наразі є в наявності. Зокрема препаратами CoronaVac, Covishield та Comirnaty.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з кінця лютого в Україну поставили понад 1,6 мільйона доз вакцин від коронавірусу, що дозволяє прискорити кампанію вакцинації.

Рада церков не бачать підстав відмовляти вірян від щеплень проти коронавірусу.

UA: Суспільне

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