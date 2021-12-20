На Черкащині чоловік з ножем напав на людей

У селі Скородистик Іркліївської сільської громади чоловік напав з ножем на людей, є травмовані. Про це Суспільному розповіла речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За інформацією Ірини Назарок, подія сталася 19-го грудня на вулиці Василя Доманицького о 22:30:

"У диспетчерську екстренки зателефонувала перелякана жінка і повідомила, що в одному з магазинів чоловік з ножем напав на відвідувачів і чотирьох поранив".

Речниця розповіла, що на місці медики надавали допомогу чотирьом травмованим і згодом доправили їх до Чорнобаївської багатопрофільної лікарні.

У 29-річного чоловіка виявили ножове поранення грудної клітки та різану рану голови, у 38-річного – наскрізну рану щоки. 30-оічний чоловік також мав різану рану на щоці. Ще у одного 30-річного чоловіка була різана рана голови, колота рана грудної клітки та плеча, пояснила речниця.

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