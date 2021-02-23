На Донбасі загострення бойових дій: є загиблі та поранені

Внаслідок активізації збройних формувань на Донбасі на ранок 23 лютого загинуло 2 українських воїнів, ще 3 - поранено. Ворог обстрілює позиції Об'єднаних сил з важкого озброєння.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру ООС.

Минулої доби, 22 лютого, збройні формування російського агресора 11 разів порушили режим припинення вогню. Ворог дистанційно мінував місцевість у напрямку позицій ЗСУ та вів обстріли з мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності ОТУ "Схід" поблизу Авдіївки російські окупанти відкрили вогонь по позиціях Об'єднаних сил з гранатометів і стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один воїн - отримав осколкові поранення", - повідомляє командування ООС.

Неподалік Водяного на Приазов'ї ворог дистанційно мінував територію, використавши близько 20 мін ПОМ-2. Тут же російсько-окупаційні збройні підрозділи відкривали вогонь із заборонених мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

Під ворожі обстріли також потрапили наші захисники на позиціях неподалік Мар'їнки та Первомайського.

В районі відповідальності ОТУ "Північ" російські окупанти з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь поблизу Південного.

"Внаслідок обстрілу отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 23 лютого, ворог тричі порушив домовленості про перемир'я на Донбасі, обстрілявши позиції ЗСУ поблизу Зайцевого (ОТУ "Північ") з 82-мм мінометів і станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн - отримав осколкові поранення. Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого, а пораненому бійцю бажає скорішого одужання", - інформує штаб ООС.

Патріот Донбасу

https://donpatriot.news