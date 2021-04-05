На експрес із Києва до аеропорту не потрібна спецперепустка - пресслужба аеропорту.

У "Борисполі" повідомили, що на експрес із Києва до аеропорту не потрібна спецперепустка

До аеропорту "Бориспіль" можна дістатися автобусом, який курсує із залізничного вокзалу "Київ - Пасажирський", повідомляє пресслужба аеропорту.

Щоб скористатися експресом із Києва до аеропорту "Бориспіль", не потрібна спецперепустка. Про це 5 квітня у Facebook повідомляє пресслужба аеропорту.

"Поїзд продовжує перевозити пасажирів без змін у розкладі. Для того, щоб скористатися потягом, спецперепустка не потрібна", - ідеться в повідомленні.

Окрім цього, без спецперепустки до "Борисполя" можна буде дістатися автобусом, який курсує до термінала D із залізничного вокзалу "Київ - Пасажирський" ("Південний вокзал").

Аеропорт "Бориспіль" працює у штатному режимі.

Рейс із Києва в аеропорт "Бориспіль" "Укрзалізниця" запустила 30 листопада 2018 року. До карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу, потяги курсували в режимі 24/7. 2019 року вони перевезли майже 1 млн пасажирів.

У зв'язку з карантином в Україні зупинили залізничні перевезення. Їх відновили з 1 червня минулого року. Також було закрито авіасполучення, його почали запускати влітку. Однак після карантину авіаперельоти не поновили на колишньому рівні. Через це один із потягів, який курсував за маршрутом "Київ - аеропорт "Бориспіль", передали на інший маршрут.

У Києві з 20 березня 2021 року місцева влада ввела посилений карантин. Не працюють ТРЦ і заклади культури, кафе і бари можуть працювати лише навинос, а школи перейшли на дистанційне навчання.

З 5 квітня в Києві почали діяти жорсткіші карантинні обмеження. У столиці закривають усі школи і дитячі садки. Весь громадський транспорт працює за спеціальними перепустками виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Заклади громадського харчування - тільки навинос і в режимі доставки, продуктові ярмарки закрили з 1 квітня. Обмеження триватимуть мінімум до 16 квітня.

Бізнесмен Олексій Давиденко писав, що з отриманням спецперепусток були проблеми. Сьогодні від ранку користувачі соцмереж повідомляють, що через підвищений попит вартість поїздок на таксі Києвом зросла більш ніж утричі.

У Київській міськдержадміністрації заявили, що департамент транспортної інфраструктури КМДА видав 437 тис. із 500 тис. спеціальних перепусток, через великий попит надрукували ще 100 тис. Насамперед спецпропуски отримували медпрацівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, а також працівники торгівлі та військові, пояснили в адміністрації.