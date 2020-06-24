На Київщині можуть посилити карантин

Керівництво Київської області може посилити карантинні заходи в регіоні, якщо три дні поспіль не знижуватиметься динаміка зростання випадків інфікування коронавірусом. Про це заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін під час онлайн-брифінгу.

"Показник за завантаженістю лікарняних ліжок - 22,3%, охоплення тестування - 41,98%, відсоток виявлення - 5,88%, динаміка зростання випадків інфікування - 23,23%. Саме цей показник викликає занепокоєння. Якщо він не падатиме три дні поспіль, будемо змушені ухвалювати непопулярне, але відповідальне рішення", - сказав він.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 червня в Київській області підтверджено 2332 випадкизахворювання на коронавірус (у т.ч. 192 дитини та 440 медпрацівники (за весь період). Нових випадків за останню добу - 47. На стаціонарному лікуванні перебувають 263 особи, на самоізоляції - 2069.

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