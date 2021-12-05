На ВДНГ у тестовому режимі запрацювали зимові локації

Офіційне відкриття Зимової Країни відбудеться 11 грудня. Частина локацій, серед яких ковзанка та фабрика мрій, почали працювати вже цими вихідними.

— Ковзанка (з 12:00), тюбінгові гірки та атракціони

— Різдвяна Фабрика Мрій

— Мотузковий парк SkyPark

— Тропічна ферма «Планета метеликів та Animal Park

— Виставки «Планета динозаврів», «Живі дракони.Зимова казка» та «Галерея сталевих фігур»

— Планетарій Teleport360

— Карусель та колесо огляду (з 13:00)

Усі локації Зимової країни на ВДНГ працюють відповідно до чинних карантинних норм. Тому повнолітнім громадянам необхідно мати при собі сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19, негативний результат тесту на COVID-19 або сертифікат про одужання.

Святкових локацій стає все більше. Під Києвом відкрили будинок різдвяного чарівника, а у Великій дзвіниці Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» запрацювала резиденція Святого Миколая. Також у столиці розповіли про особливості новорічно-різдвяних святкувань у Києві.

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