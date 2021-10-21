На залізничних вокзалах тести виявили 18 випадків коронавірусу - Кузін

Заступник міністра - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляє, що сьогодні завдяки експрес-тестуванню на залізничних вокзалах у 18 осіб виявили коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це Кузін повідомив у Фейсбуці.

За його словами, завдяки роботі Укрзалізниці, яка організувала на найбільших вокзалах країни експрес-тестування для пасажирів без документа про щеплення, за першу половину доби вдалось виявити 18 інфікованих.

"Після їхньої поїздки інфікованих могло стати в десятки разів більше, залежно від того, в якому саме потязі мали прямувати пасажири та як довго тривала б подорож", - заявив Кузін.

Також він нагадав, що в Україні активно циркулює штам "Дельта", швидкість поширення якого у кілька разів вища, ніж у базового штаму.

За словами Кузіна, в Укрзалізниці повідомили, що 18 позитивних результатів вдалось виявити із 500 загалом проведених експрес-тестів.

За цей же час у дев'яти пунктах вакцинації, розташованих на залізничних вокзалах, вдалось вже зробити понад 200 щеплень.

Також 18 пасажирів не допустили до поїздок, оскільки в них не було ні документа про щеплення, ні негативного результату тестування.

Як нагадав Кузін, Укрзалізниця організувала на найбільших залізничних вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19.

Зробити щеплення можна на вокзалах у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Коростені та Ніжині. Одразу після вакцинації видають документ про одну дозу вакцини (форма 063-О), який можна пред'явити для подорожей.

Експрес-тестування на COVID-19 доступне на залізничних вокзалах Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Мукачева, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави.

Про те, які документи потрібні для подорожей між регіонами, можна прочитати на сайті Міністерства охорони здоров'я.

В Україні з 21 жовтня почали діяти нові правила перевезень у регіонах зі значним поширенням COVID-19.