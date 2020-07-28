Названо країни з найгіршою епідситуацією з COVID-19 - список

За добу 27 липня у світі виявлено 218 352 нових інфікованих на COVID-19, із них 4 202 смертельні. Загальна кількість підтверджених випадків з початку пандемії перевищила 16 мільйонів 644 тисячі.

Понад 656,55 тисячі осіб померли від коронавірусу, а понад 10 млн 232 тисячі одужали, свідчать дані Worldometer.

Статистика COVID-19 у світі на 28 липня (топ -11 країн з найгіршою епідситуацією): США - 4,433 млн випадків коронавірусу (150,44 тис. летальних, 2,136 млн одужали) Бразилія - 2,443 млн випадків коронавірусу (87,6 тис. смертей, 1,667 млн одужали) Індія - 1,482 млн випадків коронавірусу (33,4 тис. летальних, 953,1 тис. одужали) Росія - 818,1 тис. випадків (13,354 тис. летальних, 603,3 тис. одужали) ПАР - 452,5 тис. випадків (7,06 тис. смертей, 274,9 тис. одужали) Мексика - 395,4 тис. випадків (44 тис. смертей, 256,7 тис. одужали) Перу - 389,7 тис. випадків (18,4 тис. летальних, 272,5 тис. одужали) Чилі - 347,9 тис. випадків (9,1 тис. смертей, 319,9 тис. одужали) Іспанія - 325,8 тис. випадків (28,4 тис. смертей, немає даних про одужання) Британія - 300,1 тис. випадків (45,7 тис. летальних, не вказано дані про одужання) Іран - 293,6 тис. випадків (15,9 тис. летальних, 255,1 тис. одужали)

Країни з найбільшим числом виявлених випадків коронавірусу на мільйон населення (за спадом): Катар, Бахрейн, Сан-Марино, Чилі, Оман, Кувейт, Ватикан, Панама, США, Вірменія, Перу.

Нагадаємо, 27 липня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус визнав, що пандемія коронавірусу у світі посилюється. Для вироблення відповіді загрозі він збирає надзвичайну комісію. Глава ВООЗ наприкінці червня заявив, що пандемія COVID-19 прискорюється, а до її завершення ще далеко.

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