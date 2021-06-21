"Не вистачило сил": Шевченко пояснив поразку від Австрії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку від Австрії в 3-му турі Євро-2020.

Слова Шевченка наводить Tribuna.com.

"Гра була дуже важкою. Команді було фізично важко сьогодні. Ми постійно запізнювалися, нас не вистачало. Футболісти виклалися повністю на футбольному полі. Бувають такі ігри, де як би ти не хотів - не виходить", - сказав Шевченко.

"Програвали дуелі. Помилялися навіть у тих моментах, де намагалися підстраховувати один одного за рахунок структури гри, - продовжив тренер, - було дуже багато невимушених помилок. Це говорить про втому. Коли ти спізнюєшся скрізь, не встигаєш, помиляєшся - рано чи пізно це призводить до помилок. Замість того, щоб віддати простий пас - втрачаємо м'яч, далі отримуємо кутовий і пропускаємо гол. Після цього у нас практично не було шансів повернутися в гру. Хлопці віддали все, що у них було".

Шевченко підкреслив, що посилити гру було проблематично:

"Я бачив команду, якій просто не вистачало сил. Ми намагалися підсилити гру, але це було практично неможливо зробити. Ми грали на тому рівні, який нам дозволяла фізична форма".