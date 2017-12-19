ОБСЕ зафиксировала резкое повышение количества нарушение режима тишины в Донбассе

На Донбассе резко выросло количество нарушения режима прекращения огня. Об этом заявил председатель СММ ОБСЕ Ертурул Апакан

"Мы с беспокойством отмечаем резкое ухудшение ситуации. Количество нарушений режима прекращения огня достигла уровня, которого мы не фиксировали с февраля этого года", - заявил Апакан.

Так, за период с 11 по 17 декабря, по предварительным данным, СММ ОБСЕ зафиксировала почти 16 тыс. нарушений прекращения огня. Это на 35% больше, чем за предыдущую неделю.

Напомним, после обстрела боевиками Новолуганское в населенном пункте повреждены 50 домов, 9 многоэтажных домов, дошкольное учебное заведение, школа и фельдшерско-акушерний пункт.