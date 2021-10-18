Одне щеплення проти COVID-19 зробили 86% учителів, два - 56% - Міносвіти України

86% педагогів України вже ввели одну дозу вакцини проти COVID-19. Про це 18 жовтня у Telegram повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"На сьогодні, за оновленою статистикою, принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 86% працівників закладів загальної середньої освіти освітян. Повністю (двома дозами) вакциновано 358 390 освітян - це 56% від загальної їх кількості", - написав Шкарлет.

Найвищий рівень повної вакцинації вчителів - у Києві (67,7%) і п'яти областях: Луганській (79,4%), Харківській (70,9%), Черкаській (70,9%), Полтавській (69,4%) і Житомирській (66,9%).

Водночас, за словами Шкарлета, найбільше невакцинованих педагогів у школах п'яти регіонів: Рівненської (24,5%), Волинської (22%), Івано-Франківської (20,8%), Одеської (20,1%) і Львівської (19,4%) областей.

11 жовтня Шкарлет зазначав, що одну дозу вакцини проти коронавірусу ввели 84% українських педагогів.