Олег Ляшко підробив виграшний лотерейний білет - НАЗК

Колишній нардеп Олег Ляшко підробив лотерейний білет, за яким наче б то виграв 571 045 грн.

"НАЗК провели перевірку, встановили, що він підробив виграшний білет. Нам підтвердили, що не було такого виграшного білета. І було кримінальне провадження, він мав був притягнутий до відповідальності, але Конституційний суд скасував цю статтю", - зазначив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю "Радіо НВ".

Якщо підробку доведуть, то Ляшка звинуватять у декларуванні недостовірної інформації.

Стаття передбачає штраф від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на термін від 150 до 240 год., або обмеженням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Павлюк задекларував 1 939 868 грн виграшу в лотерею. Зміни в електронну декларацію вніс 2 лютого. Виграш "слуга" отримав в 1 день, 26 січня, від 6 різних фірм. Компанії мають однакові юридичні адреси, назви фірм різні.