ООН: На Донбассе химическая угроза из-за обстрелов

В Организации опасаются боев, которые ведутся рядом с крупными химическими предприятиями.

Эксперты ООН обнародовали отчет, в котором говорится о возможной химической угрозе на Донбассе. "Сейчас бои ведутся в городах, близких к индустриальных центров, поэтому растет угроза попадания в предприятия, в результате чего могут быть серьезные последствия для тех, кто живет неподалеку", - заявил специальный докладчик ООН Баскут Тунджак. По его словам, 24 февраля было обстреляно хранилище, где находилось более 7 тонн газа хлорина. Тунчак сообщил, что контейнеры не пострадали. При этом он предостерег, что в случае повреждения хотя бы одного 900-килограммового контейнера, погибли бы все в радиусе 200 метров, а те, кто находится в радиусе 2,4 километра, получили бы серьезный вред для здоровья. В случае же значительных повреждений, за 24 часов нужно было бы проводить эвакуацию людей, живущих в радиусе 7,4 километра в направлении ветра", - подчеркнул Тунджак. При этом в заявлении ООН не указывается название или местоположение хранилища хлорина. Напомним, ранее в ОБСЕ заявляли, что с начала года на Донбассе погибли 16 мирных жителей.