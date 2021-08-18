Оркестр ВПС США прибув до Києва для участі у заходах на День Незалежності

Учасники оркестру Військово-повітряних сил США в Європі (USAFE) прибули до Києва, щоб відзначити 30-ту річницю Незалежності України.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомляє Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні.

"Вітаємо учасників оркестру ВПС США в Європі (USAFE), які щойно прибули до Києва, щоб відзначити 30-ту річницю Незалежності України!", - йдеться у повідомленні.

У посольстві заявили, що підтримка США України в її прагненні відстояти свій суверенітет і зберегти незалежність сильніша, ніж будь-коли.

Як повідомляв Укрінформ, у межах відзначення 30-річчя Незалежності України відбудуться святкові заходи по всій країні, що триватимуть з 22 до 24 серпня. Усі вони об'єднані гаслом "Ти у мене єдина".

У Києві 23 серпня відбудеться установчий саміт ініціативи Президента України "Кримська платформа" та саміт перших леді та джентльменів "М'яка сила у новій реальності", ініційований дружиною Президента України Оленою Зеленською.

У День Незалежності України, 24 серпня, на столичному Хрещатику відбудеться святковий парад Збройних сил України.