Осквернення пам'ятника Бандері у Львові: поліція затримала двох підозрюваних

Правоохоронці затримали кількох людей, які можуть бути причетними до осквернення пам'ятника лідеру українських націоналістів Степану Бандері у Львові. Про це повідомила пресслужба обласної поліції 11 лютого у Facebook.

Затримані - 19-річний і 24-річний уродженці Хмельницької області, студенти одного зі львівських вишів.

"За місцями їхнього проживання проведено санкціоновані обшуки із залученням спецпризначенців поліції Львівщини, під час яких були вилучені речові докази. Слідчі вже повідомили зловмисникам про підозри, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи", - сказав начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Віконський.

Затриманих повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (осквернення пам'ятника, спорудженого на честь особи, яка захищала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, борця за незалежність України ХХ століття, учасника партизанського руху, підпільника). Санкція статті передбачає обмеження волі від чотирьох до п'яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

Пам'ятник Бандері у Львові облили червоною фарбою в ніч на 5 лютого.