Пик смертности российских военных за пять лет пришелся на 2014

С 2012 по 2016 год погибли по меньшей мере 3035 военнослужащих вооруженных сил России

Эти цифры указаны в документации к тендеру на страхование военнослужащих ВС РФ, который выиграла страховая компания Согаз, сообщает "ДС" со ссылкой на Ведомости.

Согласно этим данным, в 2012 году умерло 630 военнослужащих, в 2013 году - 596, в 2014 году - 790, в 2015 году - 626, в 2016 году - 323. Причины их смерти не указаны.

Наибольшее количество погибших зарегистрировано в 2014 году (790), когда российская армия вторглась на территорию Донбасса.