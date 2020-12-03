Поблизу Водяного бойовики продовжують обстріли та дистанційне мінування позицій Об'єднаних сил

Минулої доби, 2 грудня, зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу Водяного противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. Окрім того, на цій самій ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій ОС, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

Бойових втрат і поранень серед бійців не було.

Від початку поточної доби, 3 грудня, окупаційні війська двічі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, Так, неподалік Водяного ворог застосував декілька мін калібром 120 міліметрів, а також здійснив дистанційне мінування позицій ОС, використавши декілька заборонених мін ПОМ- 2.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців, застосування ворогом заборонених зразків важкого озброєння негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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