Поліція перекрила міжнародний канал контрабанди прекурсорів

Члени злочинної організації ввозили в Україну заборонені лікарські засоби, які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин. Збували їх через власний магазин в мережі Інтернет. При цьому щомісяця вони переправляли з-за кордону близько 100 тис. пігулок, з яких можна було виготовити понад 32 тис. доз метамфетаміну. Їх місячний прибуток від такої діяльності сягав мільйона гривень.

Встановлено, що до складу угруповання входило 7 осіб. Організував незаконний бізнес 39-річний уродженець Донеччини. Він залучив до незаконної діяльності ще шістьох жителів Волині та Донеччини, а також свою дружину, яка відповідала за фінансові справи групи.

Фігуранти налагодили канал постачання заборонених лікарських засобів із Республіки Польща до України. Вони перевозили їх через кордон автомобілями, приховуючи під обшивкою, а продавали на власному сайті, адмініструванням якого займався ще один член угруповання, обізнаний у сфері IT-технологій.

Щомісяця вони ввозили до України близько 100 тисяч пігулок, з яких можна було виготовити більше 32 тис. доз метамфетаміну. Збували їх на території всієї країни, а їх клієнтська база становила півтори тисячі осіб. Такий «бізнес» приносив фігурантам мільйон гривень прибутку щомісяця.

Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та Донеччини, за силової підтримки бійців спецпідрозділів ТОР та РПОП затримали найбільш активних членів угруповання. Одного із них поліцейські затримали на Волині відразу після проходження митного пропускного пункту «Ягодин». Він саме перетнув кордон із черговою партією заборонених препаратів, які були приховані під обшивкою його автомобіля.

Загалом під час 33 одночасних обшуків, які проводилися у помешканнях та автівках фігурантів на території Київської, Волинської, Одеської та Донецької областей, виявлено понад 47 тисяч пігулок заборонах лікарських засобів, гроші в національній та іноземній валюті, мобільні телефони, сім-карти, автомобілі та «чорнові» записи. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» складає понад мільйон гривень.

Трьох активних членів угруповання затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманим та їхнім спільникам слідчі готують повідомлення про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України:

— ч. 3 ст. 311 — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів;

— ч. 3 ст. 305 — контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів;

— ч. 1 ст. 255 — створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

За скоєне учасникам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора України.

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