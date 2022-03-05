Польські міста Ополе та Вроцлав надали гуманітарну допомогу Вінниці

Мешканці Ополе зібрали дві тонни допомоги, а вінничани, які проживають у Вроцлаві - тонну.

Директор мережі комунальних закладів "Центр підліткових клубів за місцем проживання" Дмитро Мира, який приймав у Вінниці гуманітарну допомогу, розповів, що це не одноразова підтримка від Ополе: «Вчора до нашого міста прибув автобус з Ополе, він доставив 2 тонни засобів гігієни, медикаментів та продуктів харчування з довгим терміном придатності. На Польщу він забрав 42 людини - це жінки та діти. Волонтери, які займались доставкою гумвантажу, зазначили, що вони і надалі допомагатимуть Вінниці. А людям, яких повезли до своєї країни, нададуть прихисток».

Крім того, подружжя з Вінниці Тетяна та Олексій, які вже 5 років проживають у Вроцлаві, заснували там Фундацію «Разом». І зараз, коли на рідній землі почалась війна російських окупантів проти українського народу, - вони змогли зібрати тону медикаментів, засобів гігієни та продуктів харчування. Допомога від Фундації "Разом" також уже доставлена до Вінниці .





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