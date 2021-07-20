При в'їзді в Україну всіх невакцинованих хочуть відправляти на самоізоляцію

Міністерство охорони здоров'я пропонує посилити контроль при перетині державного кордону через зростання випадків нового штаму коронавірусу "Дельта" у світі.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час селекторної наради у глави держави, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зокрема, МОЗ пропонує, щоб всі невакциновані особи, які приїжджатимуть до України, проходили обов'язкову 14-денну самоізоляцію.

Це стосуватиметься й українців, які будуть повертатись додому.

Термін самоізоляції можуть скоротити до семи днів, якщо після цього терміну отримати негативний ПЛР-тест.

"Українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції", - наголосив Ляшко.

У пресслужбі МОЗ BBC News Україна заявили, що точної дати, коли саме затвердять цю постанову, ще немає, але цілком ймовірно, що рішення можуть ухвалити вже на найближчому засіданні уряду 21 липня.

BBC Українська службаhttps://www.bbc.com/ukrainian/news-57899167