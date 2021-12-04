Прикордонники відреагували на звинувачення Білорусі в порушенні кордону

«Інформація (про порушення кордону – ред.) не відповідає дійсності. У рамках операції Полісся українська сторона проводить навчання, зокрема із застосуванням авіації», - сказав Демченко.

Він підтвердив, що під час сьогоднішніх навчань у прикордонних районах використовувалася авіація.

«Але українськими пілотами порушень державного кордону Білорусі не були допущені», - уточнив спікер ДПСУ.

Демченко додав, що наразі від білоруської сторони офіційних повідомлень про інцидент не надходило.

Нагадаємо, сьогодні, 4 грудня, влада Білорусі заявила про те, що військовий гелікоптер України нібито порушив її повітряний простір. Йдеться про Мі-8, що летів на висоті близько 100 метрів.

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