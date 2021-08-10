Прокуратура вилучила автомобілі, які влаштували дрифт на Софійській площі

Прокуратура у ході розслідування справи вилучила автомобілі, які брали участь в екстремальних рекламних зйомках на Софійській площі в Києві.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Станом на 19:30 обидві машини вилучено, тривають слідчі дії", - написала Максимець.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 10 серпня в історичному центрі столиці на Софійській площі відбувалися рекламні зйомки з використанням екстремальних елементів. Зокрема, авто дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони. При цьому міська влада не давала жодних дозволів на організацію та проведення цих зйомок.

Згодом стало відомо, що столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо цього випадку за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Компанія Red Bull UA опублікувала в Instagram фото зі скандальних зйомок на Софійській площі: в машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук. Крім того, за кермом начебто перебував один із найвідоміших зірок дрифтингу - Конор Шанахан, який нібито спеціально для зйомок приїхав до Києва.

Користувачі Instagram залишають обурені коментарі під дописами у блозі компанії. Вони, зокрема, вимагають офіційне пояснення щодо інциденту на Софійській площі, а також закликають представників Red Bull відмити бруківку.