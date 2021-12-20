ПЦУ запустила проєкт про жінок, які пережили насильство

З 17 грудня, День вшанування Варвари Великомучениці, ГО «Eleos-Ukraine» разом з Синодальним управлінням соціального служіння Православної церкви України розповідатимуть про сильних жінок, яким довелося багато що пережити, але які не зрадили собі.

«Eleos-Ukraine» — платформа взаємодії неурядових організацій, релігійних громад, державного сектору, заснована на демократичних цінностях та поза будь-якими видами дискримінацій з метою розв’язання соціальних проблем. Одним із видів її діяльності є робота шелтерів для постраждалих від домашнього насильства.

Цикл історій #Святі_ і_ круті — про жінок, які є важливими для християнства і які свого часу пережили домашнє чи інше насильство.

Проєкт здійснюється у циклі публікацій у блозі отця Сергія. І перша стаття присвячена саме святій Варварі — дівчині, яка роками потерпала від домашнього насильства і загинула від рук власного батька.

“Цими історіями ми хочемо нагадати, що Церква, і ПЦУ зокрема, засуджує будь-які прояви насильства й готова допомагати жінкам, що його переживають. А також наголосити, що домашнє насильство — не норма і ніколи нею не було: ні в ІІІ столітті, ні в Х, ані в ХХІ столітті. Насильство завжди залишається насильством», — наголошує протоєрей ПЦУ Сергій Дмитрієв, військовий капелан, глава правління ГО «Eleos-Ukraine», який є автором ідеї. А реалізує її разом з журналісткою Марією Семенченко, яка є авторкою текстів.

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