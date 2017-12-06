Путин: Мы не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх

Президент России Владимир Путин заверил, что власти РФ не будут препятствовать отправке российских спортсменов на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане в нейтральном статусе.

Об этом он сказал на встрече с рабочими Горьковского автозавода, сообщает "РИА Новости".

По словам Путина, многие спортсмены, в том числе которых он знает лично, "шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни".

При этом президент РФ отметил, что не понимает, как будут организованы командные соревнования и с какой символикой будут принимать в них участие россияне.

Он добавил, что в отличие от других спортсменов, российских на Олимпиаде "будут проверять трижды". В связи с этим Путин заявил, что "переживает за ребят".

5 декабря Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в Олимпиаде 2018 года Национальный олимпийский комитет РФ.

В то же время к участию в Играх допустят отдельных российских спортсменов, которые выполнят квалификационный норматив и пройдут специальные допинг- тесты. Они будут соревноваться под олимпийским флагом как "олимпийские атлеты из России". В случае победы представителя РФ в его честь будет исполнен олимпийский гимн. Спортсменам из России запретят наносить на форму национальную атрибутику.

Исполком МОК также пожизненно дисквалифицировал от любого участия в Олимпиадах бывшего министра спорта России Виталия Мутко, занимающего сегодня пост вице-премьера, и его бывшего заместителя Юрия Нагорных.