Радіодиктант національної єдності 9 листопада: як брати у ньому участь

У вівторок, 9 листопада, у День української писемності та мови відбудеться радіодиктант національної єдності.
Як повідомляють у Держкомтелерадіо, трансляція розпочнеться о 10:00 на всіх платформах громадського мовлення. Автор тексту та диктор — відомий український письменник Юрій Андрухович.
Українці, які захочуть взяти участь у цьому заході, матимуть змогу слухати текст на наступних ресурсах:
на телеканалі UA:Перший та на його YouTube-каналі та Facebook-сторінці;
у телеефірі регіональних мовників «Суспільного» та у Facebook ;
в ефірі «Українському радіо» та «Радіо Культура», а також на YouTube-каналі та у Facebook «Українського радіо» та «Радіо Культура».
Роботи (паперову версію) потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Слід звернути увагу на те, щоб дата відправлення була не пізніше, ніж 10 листопада.
Онлайн-варіант — на електронну пошту rd@ukr.radio.
Текст диктанту опублікують на сайті «Українського радіо» 11 листопада об 11:00. Роботи, відправлені після публікації, не прийматимуться.
Цього року українці братимуть участь у диктанті єдності вже в 21-й раз — цей захід започаткували у 2000 році, ініціатором стала команда «Українського радіо».
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