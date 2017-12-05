Российские спортсмены 12 декабря сами решат, будут ли они выступать на Играх 2018

Решение по поводу своего участия или не участия в олимпийских играх должны принять сами спортсмены.

Так считает глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев, пишет "Интерфакс"

"Решение будет принимать само собрание олимпийцев. Оно пройдет 12 декабря. Все олимпийцы приедут и сами решат. Не мы, политики", - сказал Дегтярев в эфире Первого канала.

Сегодня вечером, 5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение остановить членство Олимпийского комитета России и запретить атлетам выступать под российским флагом.

Спортсмены из России, которые смогут доказать, что не употребляли допинг, получат разрешение выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Также "Страна" сообщала, что сборную России допустят к зимней Олимпиаде- 2018, но только в нейтральном статусе.