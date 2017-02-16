СБУ открыла уголовное дело в отношении российского писателя Прилепина

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении российского писателя Евгения (Захара) Прилепина, подозреваемого в пособничестве незаконному вооруженному формированию самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Об этом говорится в сообщении на странице СБУ в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против гражданина Российской Федерации Евгения Прилепина", - говорится в нем.

Досудебное расследование ведется по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

Ранее в интервью российским СМИ Прилепин сообщил, что создал свой батальон из боевиков ДНР и работает там политруком.

Как сообщали Українські Новини, российский писатель Захар Прилепин подался в "политруки" к донецким боевикам.

Источник : Українські новини