СБУ підозрює дружину Семенченка у розкраданні грошей із фонду батальйону "Донбас"

Співробітники Служби безпеки України оголосили про підозру дружині ексдепутата Семена Семенченка у справі про розкрадання коштів із рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас". Про це повідомила пресслужба відомства.

"Досудовим слідством встановлено, що жінка, маючи доступ до карткового рахунку фонду, здійснювала розрахункові операції та знімала готівку", - йдеться у повідомленні. У СБУ зазначили, що розтрата становить 150 тисяч гривень.

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваної, однак дружина Семена Семенченка Наталія Музика (Московець) сама написала про це у Facebook.

"Сьогодні СБУ вручило і мені підозру. При чому зробили це на відео камеру біля кав'ярні. Тепер я злісна крадійка. Стаття 185, ч. 3. карається позбавленням волі від трьох до шести років", - написала жінка і додала, що "залишилося зрозуміти, на кого залишити трьох дітей".

Благодійний фонд батальйону "Донбас" допомагає військовослужбовцям 46 окремого батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна" і сім'ям загиблих військових.

24 березня Служба безпеки й Офіс генерального прокурора оголосила про підозру членам "приватної військової компанії" на чолі з екскомандиром батальйону, колишнім народним депутатом Донбасу Семеном Семенченком.

Семен Семенченко (до 2014 року - Костянтин Ігорович Грішин) на початку бойових дій на Донбасі був командиром добровольчого батальйону "Донбас". Деякий час він переховував своє обличчя.

На парламентських виборах 2014 року вирішив балотуватися від партії "Самопоміч" і пройшов до Верховної ради.

У 2017 році був одним з організаторів акцій протесту під Радою за виборчу реформу, антикорупційний суд та скасування депутатської недоторканності.

2016-2017 роки - один з організаторів торговельної блокади окупованих територій.

У 2016 році на перевиборах балотувався на посаду Криворізького міського голови від "Об'єднання "Самопоміч".

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