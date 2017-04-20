СБУ запретила въезд секретарю Союза журналистов России

Служба безопасности Украины запретила сроком на 3 года въезд секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну

Об этом говорится в ответе на информационный запрос, обнародованном Независимым медиа-профсоюзом Украины.

"В интересах обеспечения нацбезопасности Украины гражданину РФ Джазояну Ашоту Егишеевичу вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на 3 года", - говорится в ответе СБУ.

Ранее Союз журналистов России обнародовал заявление, в котором содержались призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В частности, в документе за подписью секретариата Союза россияне подчеркивали законность оккупации Крыма.

При этом из ответа спецслужбы следует, что въезд россиянину был запрещен еще в начале года.