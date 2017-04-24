Сегодня в Киеве ограничат движение по Южному мосту

Сегодня в Киеве на четыре часа ограничат движение по Южному мосту с левого на правый берег.

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня с 12:00 до 16:00 в связи с ремонтом движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении с ул. М. Бажана на Надднепрянское шоссе будет ограничено в 2-х полосах", - рассказали в КГГА.

В "Киевавтодоре" призвали водителей с пониманием отнестись к ремонтным работам и попросили выбирать другие маршруты для поездок в это время.

Напомним, с 21 по 25 апреля Киевавтодор ограничил движение в первой полосе проспекта Соборности в направлении бульвара Дружбы народов.

Слово і Діло

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