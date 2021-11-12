Сертифікат про одужання від COVID-19 діятиме два місяці - МОЗ

Отримати сертифікат про одужання від COVID-19 можна буде не більше двох разів на рік.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, передає Укрінформ.

"Сертифікат про одужання буде формуватися для тих, у кого лікар зафіксував в ЕСОЗ діагноз COVID-19. Лікар має внести в електронну систему охорони здоров'я запис про встановлення діагнозу COVID-19. Термін дії нового документу буде становити 90 днів на 15-й день від встановлення діагнозу. І отримати такий сертифікат можна не більше двох разів на рік за наявності даних в електронній системі охорони здоров'я", - сказала Карчевич.

Зараз, за її словами, електронний сертифікат про одужання від COVID-19 проходить останню стадію бета-тестування.

Заступниця міністра нагадала, що також в застосунку "Дія" можна згенерувати сертифікат про щеплення проти COVID-19 дитини від 12 років.

"Для цього одному з батьків потрібно зайти в "Дію" та додати свідоцтво про народження дитини", - пояснила Карчевич.

Вона додала, що дитячий сертифікат про щеплення проти COVID-19 можна згенерувати і за умови наявності одного щеплення ковід-вакциною.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 11 листопада, виявили 24 058 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 179 577 осіб; одужало - 2 594 679 осіб; летальних випадків - 75 607.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусної хвороби щеплено 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу - 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 422 334 людини (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 408 409 щеплень.

Минулої доби в Україні 279 136 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 141 347 людей, повністю імунізовані - 137 789 людей.