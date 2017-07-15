"Шахтер" - "Динамо": где смотреть матч за Суперкубок Украины

15 июля состоится матч за Суперкубок Украины, в котором сыграют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Встреча пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало игры - в 21:00.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". "Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Команды уже девять раз встречались в матчах за Суперкубок Украины. Пять раз победу праздновали футболисты киевского клуба, а на счету "горняков" четыре победы. В прошлом году трофей завоевало "Динамо", обыграв "Шахтер" в серии пенальти.

Стоит отметить, что предстоящий матч станет первым для Александра Хацкевича в качестве главного тренера киевского "Динамо". Летом белорусский специалист сменил Сергея Реброва, который отправился тренировать "Аль-Ахли", сообщаeт Апостроф.