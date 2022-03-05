Що робити, якщо виявили вибухонебезпечний предмет?

Про снаряди, їхні уламки і місце падінь у дворах будинків рятувальники просять повідомляти на “101”.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій ведуть облік адрес і локацій, де впали вибухонебезпечні предмети. Про це Суспільному розповів начальник групи піротехнічних робіт і підводного розмінування ГУ ДСНС України в Чернігівській області Михайло Ільєв.

Як тільки ситуація в місті стабілізується, піротехніки опрацьовуватимуть всі локації, де є уламки. Поки забирати і перевозити їх небезпечно через обстріли.

Нагадаємо, в одному з мікрорайонів міста цивільні самостійно обгородили бандаж від снаряду «Урагану» жовтою стрічкою для привернення уваги.

Рятувальники повідомили, що він загрози не несе. Коли буде можливість, за цією адресою також працюватиме піротехнічна служба.

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