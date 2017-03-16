Шевченко назвал расширенную заявку сборной Украины на матч против Хорватии

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный состав своей команды на поединок отборочного цикла чемпионата мира 2018 года против Хорватии, который состоится 24 марта в Загребе.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, список включает 35 игроков. Завтра главный тренер объявит окончательный состав.

Заявка включает следующих исполнителей:

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба - Шахтер), Артур Рудько (Динамо), Алексей Шевченко (Заря), Денис Бойко (Малага);

Защитники: Артем Федецкий (Дармштадт, Германия), Николай Морозюк, Никита Бурда (оба - Динамо), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко (все - Шахтер), Николай Матвиенко (Карпаты)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все - Шахтер), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Владимир Шепелев (все - Динамо), Руслан Ротань (Днепр), Иван Петряк (Заря), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия);

Нападающие: Артем Беседин, Роман Яремчук (оба - Динамо), Андрей Борячук (Шахтер), Артем Кравец (Гранада, Испания), Роман Зозуля (Бетис, Испания), Евгений Селезнев (Карабюкспор, Турция).

Напомним, фанаты Украины и Хорватии договорились не драться во время отборочного матча ЧМ-2018.

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