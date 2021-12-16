Швейцарська авіакомпанія відкриває рейси з Одеси до Цюриха

З 4 липня 2022 року авіакомпанія Swiss International Air Lines розпочне виконувати прямі рейси між Одесою та Цюрихом. Про це кореспондентам Суспільного повідомила прессекретарка Міжнародного аеропорту "Одеса" Марія Севастьянова.

Полетіти до Швейцарії можна буде два рази на тиждень – щопонеділка та щочетверга. Виліт з Одеси о 14:25, посадка у Цюриху – о 16:15. Зворотний рейс стартуватиме о 10:00, приліт до Одеси – о 13:45.

Вартість квитків становить від €220 в обидві сторони. Безкоштовно із собою дозволяють брати тільки ручну поклажу 55×40×23 см та вагою до 8 кг. За речі у багажному відділенні потрібно сплачувати додатково.

Перевізник заявив, що напрямок Одеса-Цюрих обслуговуватиме реактивний літак Airbus A220−300, розрахований на 145 місць.

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