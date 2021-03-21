Синоптики попередили про сніг та нічні морози

За прогнозами синоптиків, 22 березня на території області збережеться мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вранці та вдень в горах мокрий сніг та сніг. Вночі та вранці в горах місцями туман. На окремих ділянках гірських доріг ожеледиця. Вітер північний 7-12, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-5°, на високогір'ї до 8° морозу, вдень 2-7° тепла, в горах подекуди 1-6° морозу. Автошляхи: вночі без істотних опадів, вранці та вдень в горах мокрий сніг та сніг. Вночі та вранці в горах місцями туман. На окремих ділянках гірських доріг ожеледиця. Видимість добра, в опадах 2-4 км, в тумані 200- 500м. По місту Ужгород: Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний 8-13 м/с. Температура повітря вночі 0-2° морозу, вдень 5- 7° тепла.

23 березня: Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг та сніг. Вночі та вранці в горах місцями туман. На окремих ділянках гірських доріг ожеледиця. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2-7° морозу, вдень 3- 8° тепла, в горах подекуди вночі до 10°, вдень 0-5° морозу.

24 березня: Мінлива хмарність, в горах місцями слабкий мокрий сніг та сніг. На окремих ділянках гірських доріг ожеледиця. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-5°, на високогір'ї до 8° морозу, вдень 4-9° тепла, в горах подекуди 0-5° морозу.

25 березня: Вночі в горах місцями слабкий мокрий сніг та сніг, вдень без опадів. Температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла, в горах подекуди вночі до 8° морозу, вдень близько нуля.