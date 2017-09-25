Синоптики предупреждают о заморозках 27-28 сентября

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о заморозках в Украине 27-28 сентября.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 27 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской областях, а также 28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0...-4 градуса", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что ночью, 28 сентября, в Киевской области на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0...-4 градуса.

Напомним, ночь на 22 сентября в Киеве была самой теплой для этих суток за 137 лет наблюдений.