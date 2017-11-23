Смерть крымской татарки: Украина открыла дело против оккупантов

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту смерти 82- летней крымскотатарской активистки Веджие Кашка, которую в четверг, 23 ноября, в Симферополе пытались похитить российские оккупанты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой АРК внесены сведения в ЕРДР по факту смерти Веджие Кашка по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство - ред.)", - говорится в сообщении.

Также прокуратура открыла производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 162 УК (нарушение неприкосновенности жилища) по факту незаконных обысков и похищения российскими силовиками крымскотатарских активистов, в частности Бекира Дегерменджи, Куртсеита Абдуллаева, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Кязима Аметова.