СММ ОБСЕ вернется к патрулированию Донбасса с 25 апреля, однако с ограничениями

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ снова будет патрулировать территории в зоне АТО с 25 апреля, однако с определенными ограничениями. Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг в ходе брифинга.

"Вчера после инцидента все патрули были отозваны на базы. Сегодня большинство патрулей, если не все, были отменены. Завтра мы возобновим свою работу, но с определенными ограничениями", - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что работу миссии нельзя считать прерванной, ведь есть статические камеры, которые позволяют вести круглосуточный мониторинг.

По его словам, после того, как в ОБСЕ поймут, что именно произошло во время инцидента, в результате которого погиб член миссии, представители СММ ОБСЕ вернутся к "нормальной работе".

Напомним, 23 апреля, около 10:17, во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория ОРЛО, вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате инцидента один сотрудник ОБСЕ погиб, еще двое получили ранения.

По информации украинской стороны СЦКК, в указанный период режим прекращения огня соблюдался как с украинской стороны, так и со стороны НВФ ОРЛО.