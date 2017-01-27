Со всех районов Львова одновременно начали вывозить мусор

Со Львова начали вывозить твердые бытовые отходы - мусор принимают областные полигоны. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной администрации.

Вывоз мусора начали одновременно во всех районах города и в департаменте развития и эксплуатации ЖКХ обещают, что работать будут пока не очистят от отходов весь город.

Работу координирует специальная комиссия. Вывезти накопленный мусор из города должны на протяжении семи дней.

Накануне презиент Петр Порошенко встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом и поручил ему как можно скорее решить проблему утилизации отходов во Львове, если с этим не справляется местная власть.

23 января мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьеру с просьбой поручить чрезвычайной комиссии исследовать возможный новый обвал на Грибовицкой свалке. Гройсман ответил, что "жители города не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников".

В мае прошлого года на Грибовицкой свалке произошел масштабный пожар, после пожара на свалке случился обвал. В результате, под горой мусора оказались трое спасателей, все они погибли.

По факту обвала полиция во Львовской области открыла уголовное производство, а Грибовицкую свалку закрыли. Во Львове резко обострилась ситуация с утилизацией отходов.