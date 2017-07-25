Совместную тренировку с Кличко купили за 150 тыс. грн

Совместную тренировку с мэром Киева и известным в прошлом спортсменом Виталием Кличко купили за 150 тыс. грн с помощью сервиса ProZorro

Об этом в сети Facebook сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

"Виталий Кличко стал нашим самым дорогим благотворительным лотом - персональная тренировка с чемпионом продалась за 150 000 грн", - написал Нефедов.

Согласно информации торгов, личную тренировку с мэром Киева Виталием Кличко приобрел Михаил Булыгин. Аукцион стартовал с цены 1 тыс. грн. В нем приняли участие всего восемь участников.

По условиям аукциона, тренировка должна состояться в течение месяца со дня проведения торгов.