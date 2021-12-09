Суд відправив під варту водія вантажівки, підозрюваного в спричиненні ДТП з 13 загиблими

Новозаводський районний суд Чернігова на 2 місяці відправив під варту водія вантажівки, якого обвинувачують у спричиненні ДТП з 13 загиблими.
Таке рішення ухвалив 9 грудня суддя Володимир Павлов.
Взяти під варту водія просила прокуратура.
На суді водій сказав, що не вважає себе винним в аварії. З його слів, вантажівка почала гальмувати, а далі він нічого не пам’ятає.
Водій – уродженець Чернігівського району і йому 44 роки. За версією поліції, він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою. Водію інкримінують статтю "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей”. Покарання за це – до 10 років позбавлення волі.
- Вранці 7 грудня на трасі «Чернігів-Мена-Сосниця-Грем'яч» біля Чернігова в районі села Брусилів маршрутка Mercedes Sprinter з пасажирами зіткнулася з фурою. Як повідомляє прес-служба ДСНС України, за попередньою інформацією у ДТП загинули 10 людей. Ще 7 травмовані.
- У ДТП під Черніговом біля села Брусилів, в якій зіткнулася маршрутка та фура, кількість загиблих зросла до 11. Травмовані – 8.
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