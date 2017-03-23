Террористы взорвали мост на Луганщине - заместитель главы Луганской ВГА

Террористы ОРЛО взорвали на Луганщине мост сообщением шахта "Родина" - хутор Свободный, сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

"На Луганщине совершен теракт. В частности, 22 марта примерно в 21:30 сепаратистской диверсионно-разведывательной группой был частично взорван мост, который соединяет Золотое-4 и Золотое-5 (между шахтой Родина и хутором Свободный). Мост в аварийном состоянии. Автомобильное сообщение ограничено. Расстояние от контрольного пункта "шахта "Родина" около 800 метров", - написал Клименко на своей странице в Facebook.

Правоохранители квалифицировали данное преступление как теракт. В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась 29 января, когда боевики начали массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".