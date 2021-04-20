Тищенко про скандал з вечіркою: немає факту порушення карантину, всі присутні були "з тестами"

Депутат стверджує, що на день народження дружини запросив "трішки більше як 20 людей" / фото УНІАН, Олександр Кузьмін

Нардеп зі "Слуги народу" Микола Тищенко уперше прокоментував скандал, який спровокувала організована ним закрита вечірка в розпал пандемії у столичному готелі.

Про це він написав у Facebook.

Тищенко стверджує, що на день народження дружини запросив "трішки більше як 20 людей" з близького оточення, а саме святкування пройшло начебто у готельному номері.

"Тому ще раз скажу. Ніяких кримінальних чи адміністративних справ немає. І штрафів відповідних за порушення карантину немає", - зазначив депутат.

За його словами, всі запрошені вже перехворіли на коронавірус та здали тест на хворобу перед приїздом.

При цьому Тищенко заявив, що готовий понести політичну відповідальність.

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Нардеп від правлячої "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. За даними ЗМІ, депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.

За попередньою інформацією, вона пройшла в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауна в Києві забороняють роботу ресторанів і готелів в будь-який час доби, крім ранкового.

Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка. За фактом порушення карантину поліція розпочала кримінальне провадження.