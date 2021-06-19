Трійця 2021: найсуворіша заборона цього дня

Трійцю у 2021 році українці відзначатимуть у неділю, 20 червня. Це свято входить до списку державних свят, тому понеділок, 21 червня, стане також вихідним днем.

Які існують традиції, прикмети та найсуворіші заборони на Трійцю – читайте в нашому матеріалі нижче.

Значення свята Трійці

Свято Трійці не має своєї постійної дати та залежить від дати святкування Воскресіння Христового. Традиційно Трійцю відзначають на 50 день після Великодня і це дало другу назву святу – П'ятдесятниця. Трійця входить в число найбільш значущих і великих церковних свят.

На Трійцю в церквах проводять святкові літургії, читають молитви за померлими, молитви про порятунок. Будинки прикрашають зеленими травами та гілками дерев. З давніх часів Трійця вважається символом розквіту природи та початком нового життя. Вважається, що трави та зелень захистять житло від нечисті й негараздів. А лікарські рослини зібрані в цей день, мають особливу силу для зцілення хворих.

Що категорично не можна робити на Трійцю

Не можна займатися прибиранням будинку і працювати - це вважається великим гріхом

Не можна стригтися і займатися косметичними процедурами

Не можна плести, в'язати та вишивати

Категорично не можна займатися роботою на землі (копати, висаджувати рослини, косити траву, обрізати або рубати дерева) – вважається, що потривожити землю в день її іменин принесе біду і негаразди

Не можна купатися в річках і озерах - за стародавніми повір'ями, в цей день у водоймах вирує нечиста сила, яка може забрати людину на дно

На Трійцю не святкують весілля - це погана прикмета. Але на Троїцькі гуляння можна свататися.

Не можна гуляти поодинці в лісі або полях – нечисті сили можуть заплутати дорогу подорожньому.

У святковий день не можна проявляти негатив, лаятися і лихословити. Не можна сваритися, висловлювати претензії, провокувати конфлікти.

Не можна заздрити та ображатися.

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