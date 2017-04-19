Три мяча Криштиану Роналду выводят "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов, "Бавария" вылетает

Суперматч в Мадриде продлился 120 минут.

В Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился второй поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией".

Основное время поединка завершилось со счетом 1:2, и командам пришлось играть дополнительные 30 минут. В овертайме эффективнее оказался "Реал", который к тому времени имел на одного игрока больше (у "Баварии" удален Видаль).

Героем поединка, как и неделю назад, стал Криштиану Роналду, оформивший хет- трик.

РЕАЛ МАДРИД - БАВАРИЯ - 4:2

Голы: Левандовский, 53, с пенальти (0:1), Роналду, 76 (1:1), Серхио Рамос, 78, автогол (1:2), Роналду, 105 (2:2), Роналду, 110 (3:2), Асенсио, 112 (4:2)